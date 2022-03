Urteil : Kasse muss Transplantation trotz Falschangabe zahlen

Celle/Berlin Ist eine Organtransplantation notwendig, muss die Krankenkasse sie bezahlen. Das gilt laut einem Urteil auch, wenn der Arzt falsche Daten übermittelt hat und die Patienten dadurch vorgerückt sind.

Doch was, wenn der Arzt oder die Ärztin falsche Angaben macht und seine Patienten dadurch auf der Warteliste vorrücken? Auch in so einem Fall muss die Krankenkasse die Transplantation zahlen. Das hat das Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen in einem Urteil entschieden, auf das der Deutsche Anwaltverein (DAV) hinweist (Az: L 16/4 KR 506/19).