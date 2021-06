Weg zum Wunschgewicht : Keine zu strengen Diätprogramme wählen

Hannover Ein strafferer Körper oder mehr Wohlbefinden: Die Motivation fürs Abnehmen kann ganz verschieden sein. Damit man Erfolg hat, ist aber eines besonders wichtig: Verstehen, warum man etwas macht.

Bahmann: „Immer wieder wird es in Ihrem Alltag zu Situationen kommen, in denen Sie vor Entscheidungen bezüglich Ihrer Ernährung gestellt werden: Soll ich heute Abend mit zum Italiener gehen oder nicht? Darf ich mir das erlauben?“ Wer weiß, was das eigentliche Ziel der Diät ist, findet schnell und flexibel Antworten auf solche Fragen. Bahmann sagt: „Ein tiefes Verständnis ist also immer der erste Schritt zum Erfolg.“