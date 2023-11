Good News der Woche Diabetes an der Stimme erkennen? - So revolutioniert Künstliche Intelligenz die Gesundheitsbranche

Wo der Mensch an seine Grenzen stößt, können Maschinen aushelfen. Maschinen, die mit künstlichen Intelligenzen arbeiten, die die Fähigkeit haben, mithilfe von Daten zu lernen. In der Gesundheitsbranche forschen Wissenschaftler auf der ganzen Welt daran, KI so einzusetzen, dass sie die Behandlung von Patienten so weit wie möglich verbessern kann. Mit Erfolg.