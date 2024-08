Augen brennen und jucken Kind hat Bindehautentzündung: Was Eltern wissen müssen

Immerhin: Viele Bindehautentzündungen heilen von selbst aus. Sind die Augen nur leicht gerötet, müssen Eltern nicht direkt mit dem Kind zum Arzt. „Zeigt sich aber weißgelbes Sekret, schmerzt das Auge sehr oder verschlimmert sich die Infektion, geht es in die Kinderarztpraxis“, so die Kinderärztin Soraya Seyyedi in der Zeitschrift „Eltern“. Das gilt auch, wenn sich nach zwei bis drei Tagen von selbst keine Besserung einstellt oder wenn Fieber die Bindehautentzündung begleitet.