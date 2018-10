später lesen Sorge um Impfquoten Kinderlähmung noch nicht besiegt FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Trotz weltweit gesunkener Fallzahlen von Kinderlähmung halten Experten die Gefahr neuer Polio-Infektionen in Deutschland nicht für gebannt. „Das Risiko einer Wiedereinschleppung ist vorhanden“, sagte Kathrin Keeren vom Robert Koch-Institut in Berlin (RKI) vor dem Welt-Polio-Tag am 24. Oktober. dpa