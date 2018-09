später lesen Todesfälle durch Feinstaub Klimawandel und Luftverschmutzung gefährden die Lunge FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Die gesundheitlichen Risiken der Luftverschmutzung werden aus Sicht von Lungenärzten durch den Klimawandel noch verstärkt. „Die Stadtbevölkerung, die an viel befahrenen Straßen lebt, ist am meisten gefährdet“, sagte der Pneumologe Christian Witt vor dem Deutschen Lungentages am 29. September. Von Christina Sticht, dpa