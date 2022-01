HNO-Ärzte warnen : Kopfhörer können bei Kindern zu Hörschäden führen

Berlin So schön es für Eltern sein mag, nie wieder Kinder-Hörspiele oder die neuesten Rap-Hits hören zu müssen: Kopfhörer bergen Risiken, vor allem bei Dauerbeschallung in hoher Lautstärke. Eine Schwerhörigkeitsepidemie droht, warnen Experten.

Kopfhörer zum Aufsetzen oder ins Ohr stecken lagen auch in diesem Jahr unter vielen Weihnachtsbäumen. So angenehm es für Eltern sein mag, nicht mehr die hundertste Wiederholung des Lieblingshörspiels oder die Musikauswahl des Nachwuchses mithören zu müssen: Bei der Nutzung von Kopfhörern sollte bei Kindern auf Grenzen geachtet werden, um dauerhafte Hörschäden zu vermeiden, wie Experten warnen.

HNO-Ärzte warnen vor mangelhafter Hörentwicklung

Ein Dauergebrauch von Kopfhörern schon in sehr jungem Alter könne eine mangelhafte Hörentwicklung zur Folge haben, erklärte Junge-Hülsing, Landesvorsitzender des HNO-Berufsverbandes in Bayern. Beim normalem Hören im Raum müssen Kinder häufig andere Geräusche ausblenden - die nebenan laufende Spülmaschine oder den stundenlang telefonierenden Bruder zum Beispiel. „Mit Kopfhörern wird diese Ausblendung von Nebengeräuschen nicht erlernt.“ Das Fokussieren auf eine Schallquelle sei aber wichtig, etwa in der Schule oder bei Gesprächen in einer größeren Gruppe. Bei Dauergebrauch von Kopfhörern könne dieses Filtern wichtiger Informationen aus einem Umfeld verschiedener Geräusche Kindern schwerer fallen.

Härchen im Innenohr können ihre Funktion verlieren

Viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hörten täglich mehrere Stunden Musik in einer Lautstärke, die den weltweit empfohlenen Gesundheitsgrenzwert von 70 Dezibel durchschnittlicher Freizeitlärmbelastung pro Tag und Jahr überschreite, hatten Forscher vor einiger Zeit bei der Tagung der Acoustical Society of America berichtet. Nach Daten der Gesundheitsbehörde CDC aus dem Jahr 2017 leide in den USA inzwischen etwa ein Viertel der 20- bis 69-Jährigen an einem lärmbedingten Hörverlust. Es drohe eine lärmbedingte Schwerhörigkeitsepidemie, wenn die heutigen jungen Generationen die Lebensmitte erreichten, warnten Daniel Fink von der Organisation The Quiet Coalition und der Hörspezialist Jan Mayes.