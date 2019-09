Bewegung und Ernährung : Krebsvorbeugung - So verringern Sie Ihr Krebsrisiko

Auch wenn die Behandlungsmöglichkeiten bei Krebserkrankungen ständig optimiert werden, gehört Krebs heute zu den gefürchteten Krankheiten unserer Zeit. Dem Risiko zu erkranken, steht niemand hilflos gegenüber. Denn es gibt Möglichkeiten zur Vorbeugung von Krebs.

Auch der Lebensalltag sollte ein einer rauchfreien Umgebung sein. Schon deshalb wurde auf öffentlichen Plätzen und gastronomischen Einrichtungen untersagt. Übergewicht ist ein weiterer Risikofaktor, der in indirekter Weise vorbeugend wirkt. Hier spielen verschiedene Faktoren eine wichtige Rolle, die im Zusammenspiel den Organismus positiv beeinflussen, sofern ein gesundes Gewicht gehalten wird. In diesem Zusammenhang ist tägliche Bewegung wichtig. Am besten an frischer Luft. Schon allein 30 Minuten zügiges Laufen sorgt für besseres Wohlbefinden. In diesem Zusammenhang muss auch die Ernährung genannt werden. Gesundes Getreide, Hülsenfrüchte als pflanzliche Eiweißquelle und Ballaststoffe in Form von Obst und Gemüse sind die wichtigsten Lebensmittel. Fleisch sollte in Maßen genossen werden. Auch Fisch und Meeresfrüchte sind Bestandteil einer gesunden Lebensweise. Last but not least ist Alkohol nicht verboten, sollte jedoch in Maßen getrunken werden.