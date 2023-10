Stressabbau und weniger Angst Lachen ist gesund – und das hat faszinierende Gründe

Es kommt von Herzen, es hilft dem Herzen: Lachen wirkt positiv im gesamten Körper. Humor wird daher gezielt in Krankenhäusern eingesetzt .Und in Bitburg setzt eine Yogalehrerin in ihren Kursen auf die magische Formel: Lachen, Yoga, Meditation.

28.10.2023, 12:46 Uhr

Das Sprichwort „Lachen ist die beste Medizin“ hat einige wahre Hintergründe (Symbolbild) . Foto: Getty Images/pixelfit

Von DPA und Franziska Trampert

Na, wissen Sie, wie viele Muskeln in Ihrem Körper arbeiten, wenn Sie lachen? Es sind sehr viele, wie Markus Gosch, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Klinikum Nürnberg weiß. „Das sind allein 17 im Gesichtsbereich und noch einmal 80 weitere im gesamten Körper.“