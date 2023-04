Coronapolitik Land fördert fünf Ankerzentren für Post-Covid

Etwa 1500 bis 2000 Rheinland-Pfälzer litten am Chronischen Fatigue-Syndrom. Interdisziplinäre Ankerzentren in den fünf Oberzentren sollen voraussichtlich von Sommer an Anlaufstellen für Betroffene werden. Dafür werde das Land bis zu 250.000 Euro ausgeben. „Wir wollen die Menschen an die Hand nehmen“, sagte Stich. Dafür sei eine Lotsenfunktion der Hausärzte notwendig.