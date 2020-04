Ein natürlicher Sattmacher : Leptin: ein Hormon verantwortlich für Fettleibigkeit

Der menschliche Stoffwechsel ist komplex und birgt zahlreiche Geheimnisse in sich. Alle vermeintlich einfachen Lösungen, um wirkungsvoll abzunehmen, mussten aufgrund zahlreicher praktischer Probleme auf den Prüfstand. Vor allem die Gleichung, wir müssen mehr Kalorien verbrennen als wir zu uns nehmen, unterstellt eine Einfachheit, die in der Realität nicht existiert.

Bereits kleinere Abweichungen von unserem gewohnten Lebensmittelkonsum stellen den Körper vor Herausforderungen. Der Stoffwechsel gerät durcheinander, die Sättigungshormone geraten aus dem Takt und der Körper tut alles, um diese Anomalie, die er als Hunger und Mangel interpretiert, so schnell es geht zu überwinden. Es lohnt also, nach einer alternativen Stellschraube für ein erfolgreiches Abnehmen zu suchen. Eine solche Stellschraube könnte das Hormon Leptin sein. Es setzt am Wirkmechanismus des Sättigungsgefühls an.