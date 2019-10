Naturheilmittel oder Lebensmittel : Manuka Honig: Gelbes Gold oder nur ein gehyptes Lebensmittel?

Kaum ein Produkt wurde in den letzten Jahren so stark gehypt, wie das beim Manuka Honig der Fall ist. Gerade deshalb stellen sich viele Menschen die Frage, ob es sich dabei tatsächlich um ein vollwertiges Naturheilmittel, das bei Krankheiten helfen kann, handelt oder nur um ein überteuertes Lebensmittel.

Im Folgenden klären wir daher, was Manuka Honig eigentlich ist, welche Inhaltsstoffe er besitzt, auf was beim Kauf zu achten ist und wie er konkret angewendet wird.

Obwohl Manuka Honig erst seit vergleichsweise kurzer Zeit in Deutschland populär ist, geht seine Geschichte bis zu den Ureinwohnern Neuseelands, den sogenannten Maori, zurück. Diese verwendeten den Honig äußerlich zur Desinfektion von Wunden und zur Behandlung oberflächlicher Entzündungen. Gleichfalls kam er aber auch zur innerlichen Anwendung unter anderem gegen Erkältungen und Infektionen der Atemwege.

Das Besondere am Manuka Honig ist sein hoher MGO-Gehalt, der um bis zu 100 Mal höher ausfällt als bei anderen Honig-Sorten. MGO steht für Methylglyxocal, ein Zuckerabbauprodukt, das bereits in der Honigwabe entsteht, wenn dem im Blütennektar enthaltenen Inhaltsstoff Dihydroxyaceton Wasser entzogen wird. Neben MGO befinden sich in echtem Manuka Honig übrigens noch wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente.