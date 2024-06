Verletzung bei Fußball und Co. Mbappé hat's erwischt: Wie Nasenbeinbrüche behandelt werden

Durch die Wucht des Auftreffens bricht das Nasenbein. Es besteht aus zwei Knochen, die wir spüren, wenn wir uns oben an den Nasenrücken fassen. Auch der knorpelige Teil der Nase - also die Nasenscheidewand in der Mitte - kann bei einem Nasenbeinbruch Schaden nehmen, so Robbers.