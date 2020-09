Infektionsschutz : Meetings lieber in mehrere Einheiten aufteilen

Zum Themendienst-Bericht vom 14. September 2020: Konferenzen in Corona-Zeiten sollten eher kurz sein und in großen Räumen stattfinden. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Gemünden Wenn es draußen kälter wird, spielt sich zwangsläufig immer mehr drinnen ab. Mit Blick auf das Corona-Ansteckungsrisiko ist das nicht gut. Ein Experte erklärt, wie man die Gefahr reduzieren kann.

In Innenräumen ist die Gefahr einer Corona-Infektion wesentlich höher als an der frischen Luft. Deshalb sollten Treffen und Sitzungen in möglichst großen Räumen stattfinden und die Dauer sowie die Personenzahl möglichst gering sein, rät der frühere Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin, Gerhard Scheuch.