Gesundheitsexperten : Mehr nicht-diagnostizierte HIV-Fälle in Europa

Mehr nicht-diagnostizierte HIV-Fälle in Europa

Blutentnahme für einen HIV-Test: Experten warnen davor, dass die Zahl der Menschen mit einer nicht-diagnostizierten HIV-Infektion in Europa wächst. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Kopenhagen Seit 2020 hat die Zahl der gemeldeten HIV-Infektionen abgenomen. Experten schlagen Alarm da sie vermuten, dass viele Fälle nicht diagnostiziert werden.

Führende Gesundheitsexperten warnen davor, dass die Zahl der Menschen mit einer nicht-diagnostizierten HIV-Infektion in Europa wächst. Fehlende Diagnosen bedeuteten, dass Hunderttausende Menschen nicht die Versorgung erhielten, die sie benötigten, teilten die WHO Europa und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC in einem gemeinsamen Bericht mit.