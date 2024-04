Verbraucherschützer mahnen Mehr Schein als Sein: Nahrungsergänzung „made in Germany“

Und was kann man beim Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln beachten? Sich die Verpackung gründlich durchzulesen, ist ein Anfang. „Auch wenn es keine Verpflichtung dazu gibt, sollte idealerweise in der Zutatenliste hinter den wichtigsten Zutaten das jeweilige Herkunftsland stehen“, sagt Clausen. Zumindest dann, wenn mit einer Produktion in Deutschland geworben wird.