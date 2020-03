Regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung : Mehr Testosteron, bessere Libido:10 Empfehlungen

Der durchschnittliche Testosteronspiegel der Männer in Westeuropa sinkt nachweislich von Generation zu Generation. Damit verbunden und in Kombination mit unserer modernen Lebensweise, treten immer häufiger Potenzprobleme auf. Aber es gibt einige Tipps & Tricks die dabei helfen, die Libido zu stärken.

Wie bereits erwähnt ist Stress häufig der Auslöser für Erektionsprobleme. Und mit Stress ist nicht nur ein hektisches Arbeitsumfeld oder eine hohe Belastung gemeint. Künstliches Licht und Lärm können ebenso für Stress sorgen wie Beziehungsprobleme oder Schlafmangel. Achten Sie also darauf, regelmäßig Phasen zur Entspannung einzubauen, in denen Sie möglichst ohne elektronische Geräte auskommen. Beruhigende Hobbys wie Musizieren, Malen, Angeln oder Spazierengehen können ebenfalls dazu beitragen, dass Sie Stress abbauen.

Wohl jeder zweite Mann hat schon einmal mit Erektionsproblemen zu tun gehabt. Häufig handelt es sich hier um eine einmalige Geschichte oder nur um einen Tag, an dem es schwerer fällt, "einen hoch zu kriegen". Meistens ist ein übermäßiger Alkoholkonsum schuld dafür. Sollten Sie aber regelmäßig "einen über den Durst trinken" können Langzeitschäden entstehen, die erektile Dysfunktion verursachen, die Sie nicht mehr so schnell loswerden. Aus diesem Grund sollten Sie verantwortungsvoll trinken und möglichst wenig Alkohol zu sich nehmen, wenn Sie guten Sex haben wollen.

Sie haben sich vielleicht schon einmal gefragt, warum Sie im Sommer eine stärkere Libido haben als im Winter. Tatsächlich hängt das mit dem Sonnenlicht zusammen. Unser Körper kann mithilfe des Lichts Vitamin D bilden. Vitamin D wird in der Wissenschaft mehr und mehr als ein Hormon betrachtet und es scheint u.a. direkten Einfluss auf den Testosteronspiegel zu nehmen. Versuchen Sie also, sich das ganze Jahr über so viel wie möglich in der Sonne aufzuhalten. In den dunklen Wintermonaten kann es zudem sinnvoll sein, Vitamin D3 zusätzlich einzunehmen, hierfür sollten Sie sich zwecks Dosierung aber einen Arzt oder Heilpraktiker wenden und ggf. Ihren Vitamin D-Spiegel testen lassen.