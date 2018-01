Achtung Allergiker! Erste Pollen fliegen

() Die Nase kribbelt, die Augen jucken – und das im Januar: Laut Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst hat das relativ milde und meist frostfreie Wetter der vergangenen Wochen bereits für einen Entwicklungsschub in der Natur gesorgt. Für Baumpollen-Allergiker heißt das: Die Nase läuft in diesem Winter schon früh, berichtet die Krankenkasse KKH. Vor allem im Westen und Südwesten Deutschlands sind laut Karten des Deutschen Wetterdienstes bereits Hasel- und Erlenpollen in der Luft. Der frühe Pollenflug könne Allergiker stark belasten, da diese dann über einen längeren Zeitraum litten, warnt die KKH.