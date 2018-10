später lesen Schritt für Schritt Mit guter Planung dauerhaft zum Wunschgewicht FOTO: Franziska Gabbert FOTO: Franziska Gabbert Teilen

Twittern

Teilen



Grillwurst, gekühltes Bier und Eiscreme an jeder Ecke: Die Strandfigur ist nach diesem Sommer bei vielen längst passé. Zeit zum Abnehmen also. Doch wie purzeln die Pfunde am besten, ohne dass sie schon bald wieder zurückkehren? dpa