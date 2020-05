Selbstkontrolle : Mit kleinen Stupsern die Psyche austricksen

Berlin Natürlich wollen wir für unseren Körper nur das Beste. Das Wissen darüber, was einem gut tut, ist das eine. Die Umsetzung ist das andere. Man kann sich aber selbst auf die Sprünge helfen.

Doch man kann sich mit kleinen Tricks zu mehr Disziplin verhelfen - in dem man sich im sogenannten Self-Nudging übt. Nudge ist Englisch und bedeutet übersetzt: Stupser. Man gibt sich also kleine Stupser, um sich auf die Sprünge zu helfen.

Was man weniger konsumieren möchte, legt man also im Kühlschrank an eine Stelle, die man beim Öffnen erst einmal nicht sehen kann. „Und stattdessen lege ich etwa ein Stück Obst oder Gemüse auf Augenhöhe - so ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich nach dem Öffnen der Tür zum Obst greife, weil einem das sofort in den Blick fällt“, schlägt Hertwig vor.