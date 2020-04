Mitmachworkshop : Mit Pinsel und Puder gegen den Krebs

Dresden Immungeschwächte Krebspatientinnen lernen von Kosmetikerinnen. Tricks und Kniffe sollen ihnen zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen. Seit Corona ist ein solcher Kurs allerdings nur virtuell denkbar.

Ein Raum in der Dresdner Uniklinik. Links Stühle, rechts in der Ecke ein Rednerpult. An sich keine sonderlich kuschelige Atmosphäre. Doch an einer kleinen Tischinsel sitzen sich acht Frauen gegenüber.