Sind Nootropika gefährlich oder unbedenklich? : Mit Smart Drugs zu Höchstleistungen

Nootropika scheinen im Trend der Zeit zu liegen, denn nach den Exzessen der Spaßgesellschaft in den Jahren rund um das Millennium sind wieder Karriere, Leistung und heiliger Ernst angesagt. Dies hat einen Wandel bei der Nachfrage nach Stimulanzien bewirkt.

Nicht mehr "Traumwelt" und Eskapismus gelten heute als erstrebenswerte Ziele, sondern Leistungssteigerungen durch Gehirndoping, um konzentriert arbeiten zu können. Solche konzentrationssteigernde Mittel stellen Nootropika dar. Was sie sind, wie sie entstanden und wie sie sich gegenüber Drogen abgrenzen, das wird Gegenstand in diesem Artikel sein. Soviel sei schon vorweggenommen: Bei Nootropika sind die Grenzen fließend.

Giurgea dachte bei seinem Begriff an den Geist (Nous) und eine Wendung (Tropus). Seine neuartigen Nootropika sollten also eine Wendung des Geistes hervorrufen. Anders als bei den ersten Antidepressiva lag der Fokus seiner Mittel auf der Förderung der kognitiven Leistungsfähigkeit. Nootropika sollten das logische Denken, Gedächtnis und die Fantasie stimulieren. Sie hatten, kurz gesagt, den Anwender intelligenter zu machen. Auf diesen Anspruch geht der Alternativbegriff "smart drugs" zurück, unter dem die Nootropika zuweilen firmieren. Das erste von Giurgea entwickelte Nootropikum war Piracetam.

Nootropika heute

Heute wird die Begrifflichkeit von Nootropika nicht mehr so eng gesehen. Dies liegt zunächst daran, dass die Übergänge zu anderen Medikamentengruppen fließend sind. Eine verbesserte Grundstimmung führt auch zu einer deutlichen Leistungssteigerung, weswegen viele Nootropika ähnliche Ansatzpunkte wie Medikamente gegen Schlafstörungen oder Antidepressiva aufweisen. Dasselbe gilt für Medikamente mit stress- und angstlösenden Eigenschaften: Tianeptine werden sowohl als Antidepressiva als auch als Nootropika verkauft. In Russland wiederum firmiert Phenibut sowohl als Anxiolytikum als auch als Nootropikum. Adrafinil ist ein Medikament gegen Narkolepsie, das sich heute ebenfalls in den sogenannten Smart Drugs wiederfindet. Auch Modafinil ist ein Medikament gegen Schlafstörungen, das in Nootropika anzutreffen, aber keinesfalls zu empfehlen ist. Der Unterschied zwischen Modafinil und Adrafinil ist zwar gering, in Deutschland ist Modafinil aber nicht erlaubt. Es ist oft eine reine Definitionssache, zu welcher Beschreibung man sich hingezogen fühlt.