später lesen Pilotprojekt Mit Therapiehunden traumatisierten Soldaten helfen FOTO: Danny Gohlke FOTO: Danny Gohlke Teilen

Twittern

Teilen



Therapiehunde könnten bald traumatisierten Soldaten in Mecklenburg-Vorpommern helfen, indem sie die Betroffenen vom Welpenalter an begleiten. In Steffenshagen (Landkreis Rostock) ist ein entsprechendes Pilotprojekt geplant. dpa