Deutsche Elf im Achtelfinale Mitfiebern beim Achtelfinale: Kann das dem Herzen schaden?

Ein Warnzeichen, dass die Fußball-Anspannung dem Herzen gerade zu viel wird, ist ein Engegefühl im Brustkorb: „Ein wie eingeschnürtes Gefühl, das in den Hals, in die Schultern, Arme oder in den Bauch ausstrahlt oder aber nur hinter dem Brustbein sitzt“, beschreibt Meinertz. „Ein Gefühl, das man sonst vielleicht nur unter starker körperlicher Belastung kennt.“ Wer eine Herzerkrankung hat, weiß im besten Fall, was dann zu tun ist - und dass Runterkommen nun ein Muss ist.