Zahl der Krankmeldungen steigt Nach Corona: Immer mehr Beschäftigte wegen Infekten und psychischer Probleme krank

Ungewöhnlich viele Beschäftigte in der Region haben sich im ersten Halbjahr dieses Jahres krankgemeldet. Am häufigsten fehlten sie wegen Atemwegserkrankungen, gefolgt von Rückenschmerzen oder anderen Muskel-Sklett-Erkrankungen. Das geht aus Zahlen der Krankenkasse AOK Rheinland-Pfalz hervor. In der Region wurden über 150 Arbeitsunfähigkeitsfälle auf 100 Versicherte wegen Atemwegsinfekten im ersten Halbjahr des Jahres registriert. Bei Muskel-Skelett-Erkrankungen waren es knapp 100.