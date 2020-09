Nagelinfektion meist an den Füßen : Nagelpilz erkennen und behandeln

Nagelinfektion meist an den Füßen

Erst wenn ein Nagelpilz erkannt wird, kann er auch behandelt werden. Die Symptome der Pilzinfektion sind vielseitig, aber gut zu erkennen. Nach der Diagnose ist die richtige Behandlung dringend notwendig, da der Körper den Pilz nicht alleine bekämpfen kann.

Im späteren Verlauf der Krankheit wird der Nagel zunehmend dicker und oftmals fängt er an zu bröckeln. In besonders schweren Fällen löst sich der Nagel vom Nagelbett ab. Dadurch ist der betroffene Zeh oder Finger sehr anfällig für Entzündungen und weitere schwerwiegendere Infektionen.

Die besten Erfolgsaussichten liegen bei einer umgehenden Behandlung vor. Besonders am Anfang der Infektion lassen sich gute Ergebnisse mit freiverkäuflichen Medikamenten erzielen, die auf den Nagel aufgetragen werden. Die verschiedenen Arzneimittel enthalten Wirkstoffe, die den Krankheitserreger abtöten und so den Nagelpilz behandeln .

In der Apotheke sind Nagellacke erhältlich, die entweder wasserlöslich oder wasserfest sind. Dementsprechend unterscheidet sich auch die Häufigkeit des Auftragens. Es gibt Produkte, bei denen eine einmal wöchentliche Behandlung ausreicht und andere bei denen der Lack täglich aufgetragen werden muss.

Aufgrund des langsamen Wachstums der Nägel dauert es meist mindestens 6 Monate bis der Nagelpilz komplett verschwunden ist. Um die Behandlung nicht unnötig in die Länge zu ziehen, ist eine fortlaufende und regelmäßige Anwendung der Medikamente unabdingbar.

Meistens tritt die Nagelinfektion an den Füßen auf. Die Hände sind nur in ca. 20 Prozent der Nagelpilzerkrankungen betroffen. Nachdem die Füße oft in Socken und Schuhen eingesperrt sind, herrscht dort eine feuchte und warme Umgebung. Diese Lebens- und Wachstumsbedingungen sind ideal für den Pilz.