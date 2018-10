später lesen Kampf gegen Krebsgefahr Neue EU-Limits für Chemikalien und Dieselabgase im Job FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Rund 20 Millionen Europäer sollen an Arbeitsplätzen in der Chemieindustrie, der Autobranche oder im Bergbau besser vor Krebs geschützt werden. Dafür will die Europäische Union Grenzwerte für acht weitere krebsverdächtige Stoffe einführen, darunter Dieselabgase. dpa