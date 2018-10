später lesen Eingriff ins Immunsystem Neue Therapien gegen Schuppenflechte FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Rote Flecken an den Armen und den Beinen - so will Stefanie Wennmann nicht mit Freunden an den Strand gehen. Die 33-jährige Hamburgerin hat seit zehn Jahren Schuppenflechte. Bei der Krankheit wird die Haut an vielen Stellen rot, die Flecken sind oft mit weißen oder silbernen Schuppen bedeckt. Von Bernhard Sprengel, dpa