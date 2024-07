Ach-Aha! Nicht jammern: Wann Klagen etwas Gutes hat

Chongqing (dpa/tmn) - Zähne zusammenbeißen, Augen zu und durch - das ist eine Art, mit Problemen und Widrigkeiten umzugehen. Eine andere: Frust und negative Gefühle zu ventilieren, also darüber zu reden. Eine aktuelle Studie, veröffentlicht im Fachjournal Communications Psychology („The more we co-ruminate, the happier we are?“, Ausgabe 226/August 2024), deutet darauf hin, dass das Sich-Beklagen tatsächlich Vorteile für unser Wohlbefinden und unsere Beziehungen haben kann.