Mikrobiologe : Nur 60-Grad-Wäsche tötet Bakterien zuverlässig

Achtung, Keimschleuder! Wer nicht ab und zu mit 60 Grad wäscht, hat irgendwann eine ganze Bakterienkolonie in seiner Waschmaschine. Foto: Alexander Heinl/dpa-tmn.

Kleve/Hamburg Eigentlich sollte eine Waschmaschine die Kleidung ja sauber machen - allerdings kann sie gleichzeitig auch zur Keimschleuder werden. Das beste Mittel dagegen: Hitze, zumindest ab und zu.

Nur so werden krankmachende Mikrorganismen zuverlässig getötet, erklärt Dirk Brockmühl, Professor für Hygiene und Mikrobiologie an der Hochschule Rhein-Waal, in der Zeitschrift „Good Health“ (Ausgabe 1/2020).