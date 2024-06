Sonnenschutz für Erwachsene „Öko-Test“ findet kritische Weichmacher in Sonnencremes

In drei von 19 Produkten konnten sie Spuren von DnHexP nachweisen. Was dabei - wie auch bei den Kindersonnencremes schon - auffällt: Der verbotene Weichmacher ist nur in Produkten mit einem bestimmten chemischen UV-Filter enthalten: DHHB. In der Liste der Inhaltsstoffe ist der unter folgender Bezeichnung zu finden: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoat.