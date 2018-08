später lesen BGH hat entschieden Patient muss Arztbefund auf jeden Fall bekommen FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Ein Arzt muss dafür sorgen, dass sein Patient von bedrohlichen Befunden unter allen Umständen erfährt, auch wenn dieser schon länger nicht mehr bei ihm in der Praxis war. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem Urteil entschieden. dpa