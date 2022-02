Entzündungssyndrom : Pims: Experte vermutet 1000 Fälle in der Pandemie

Bislang etwa rund 1000 Kinder in Deutschland könnten nach Experteneinschätzung in der Pandemie am multisystemischen Entzündungssyndrom Pims als Folge einer Corona-Infektion erkrankt sein. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Angesichts der hohen Omikron-Infektionszahlen gerade unter Kindern und Jugendlichen sorgen sich viele Eltern vor Folgen wie der schweren Entzündungsreaktion Pims. Was darüber bisher bekannt ist und wie ein Experte das Risiko einschätzt.

Bislang etwa rund 1000 Kinder in Deutschland könntennach Experteneinschätzung in der Pandemie an dem multisystemischenEntzündungssyndrom Pims als Folge einer Corona-Infektion erkranktsein.

„Mit der Dunkelziffer dürften es insgesamt in etwa 1000Pims-Betroffene sein“, sagte der Kinder- und Jugendmediziner JakobArmann vom Universitätsklinikum Dresden der Deutschen Presse-Agentur,der die Meldungen ans Register verwaltet. In Anbetracht der hohenInfiziertenzahl bundesweit sei es eine seltene Erkrankung.

Tritt einige Wochen nach einer Covid-Infektion auf

Etwas mehr als die Hälfte der gemeldeten Pims-Patienten ist Armannzufolge intensivmedizinisch versorgt worden. „Es ist zwar einschweres Krankheitsbild, aber es ist gut behandelbar. In der Regelkönnen betroffene Kinder nach zwei bis fünf Tagen die Intensivstationwieder verlassen.“ Bleibende Schäden träten in der Regel nicht auf.„Es ist natürlich keine schöne Erkrankung, aber auch nichts, was dieKinderkliniken an die Belastungsgrenze bringt.“