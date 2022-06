Komasaufen bei Jugendlichen : Plakatwettbewerb gegen exzessiven Alkoholkonsum

Plakatwettbewerb «bunt statt blau» - Für das beste Plakat in Berlin wird am Montag der 17-jährige Malte Eriksson ausgezeichnet. Foto: Manfred Wigger/DAK/dpa

Berlin Trinken bis der Arzt kommt. Zu viele Jugendliche unterschätzen die Gefahr von exzessivem Alkoholkonsum. Die Aktion „bunt statt blau“ will ein Zeichen gegen diesen Trend setzen.

Kunst gegen Komasaufen: Fast 7000 Schülerinnen und Schüler haben sich bundesweit im Frühjahr mit dem Thema Alkohol bei Jugendlichen auseinandergesetzt und an dem Plakatwettbewerb „bunt statt blau“ der DAK-Gesundheit teilgenommen. Für das beste Plakat in Berlin wurde der 17-jährige Malte Eriksson ausgezeichnet.

Auf dem Sieger-Plakat mit der Botschaft „Keep your color; don't drink!“ ist die Silhouette eines Mannes zu sehen, bunt gefüllt mit vielen kleinen Bildern und Figuren. Über eine Flasche gelangen blaue Figuren in den Körper, die ihn nach und nach einnehmen. Der Sonderpreis für Jüngere ging an Albrecht Holzapfel und Leif Rose vom Herder-Gymnasium, beide 13 Jahre alt.