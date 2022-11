Männergesundheit : Prostatakrebs-Vorsorge: Drei Einwände auf dem Prüfstand

München Männer ab 45 Jahren haben einmal im Jahr Anspruch auf eine Tastuntersuchung der Prostata zur Früherkennung von Krebs. Aber nicht jeder geht hin. Drei Einwände im Check.

Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern. Wird der bösartige Tumor allerdings frühzeitig entdeckt, stehen die Chancen auf Heilung gut, so die Deutsche Krebsgesellschaft .

Diese Untersuchungen gibt es

Eine zusätzliche Möglichkeit zur Früherkennung ist der PSA-Test. Dabei wird durch eine Blutuntersuchung die Menge eines Eiweißes bestimmt, das nur in der Prostata gebildet wird. Fällt dieser Wert hoch aus, kann das auf einen Tumor hindeuten.

Den PSA-Test müssen Männer in aller Regel selbst zahlen. Laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) kostet er inklusive Besprechung rund 45 Euro. Wichtig zu wissen: Bei einem PSA-Test kann es Ungenauigkeiten geben, genauso wie bei der Tastuntersuchung.

Einwand 1: Aber ich habe doch gar keine Beschwerden

Das muss nicht heißen, dass alles gut ist. Es gibt keine Symptome, die schon frühzeitig darauf hinweisen, dass sich in der Prostata ein bösartiger Tumor bildet, wie die Deutsche Krebsgesellschaft informiert.

Beschwerden treten meist erst auf, wenn der Tumor so groß ist, dass er schon Metastasen gebildet oder auf die Harnröhre übergegriffen hat. Das kann sich durch Probleme beim Urinieren zeigen. Man muss häufiger, man kann nicht so gut oder bemerkt Blut im Urin.

Auch Impotenz oder Schmerzen beim Samenerguss können auf Prostatakrebs hinweisen. Ebenso wie starke Schmerzen im unteren Rücken, in Becken, Hüften oder Oberschenkeln.

Einwand 2: Die Untersuchung ist mir unangenehm

Schmerzhaft ist die Untersuchung in aller Regel aber nicht, so die Deutsche Krebshilfe. Und: Nach wenigen Minuten ist es vorbei. Man kann wieder in die Hose steigen, mit dem guten Gefühl, es überstanden zu haben.