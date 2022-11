Geschlechtsdysphorie : Pubertätsblocker: Selten verschrieben, häufig diskutiert

Frankfurt/Main Wenn Kinder glauben, mit dem falschen Geschlecht geboren zu sein, können Medikamente ihre Entwicklung zum Mann oder zur Frau vorübergehend aufhalten. Doch dieser Weg wird kontrovers diskutiert.

Im Kern um sogenannte Geschlechtsdysphorie, also um Menschen, die ihr biologisches Geschlecht als falsch empfinden und darunter leiden. Für Kinder gibt es in dieser Situation die Möglichkeit, die Pubertät hinauszuschieben. Ziel ist es, „ihnen mehr Zeit zu geben für die Entscheidungsphase“, wie Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, erklärt.

Präparate werden sehr selten verschrieben

Politische Kontroversen um das Thema Pubertätsblocker

Das heißt: Dein Körper entwickelt sich erst mal nicht weiter. Weder in Richtung Frau. Noch in Richtung Mann. So hast du mehr Zeit zum Nachdenken. Und du kannst in Ruhe überlegen: Welcher Körper passt zu mir?“