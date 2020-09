Warum ist Radon gefährlich? : Radon: zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs

Foto: Unsplash/Robina Weermeijer

Radon ist weltweit die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. 5 % aller Fälle sind auf das radioaktive Edelgas zurückzuführen und in Deutschland sterben jedes Jahr etwa 2.000 Personen an den Folgen einer durch Radon verursachten Lungenkrankheit.

Erst in den letzten Jahren begann sich allmählich ein Problembewusstsein für Radon zu entwickeln, das vorher beständig unterschätzt wurde. Denn das Edelgas kann man nicht sehen, hören oder riechen. Es ist einfach da und verbreitet seine Wirkung subtil, aber nachhaltig. Lange Zeit konnten Anzeichen von Lungenkrebs deshalb nicht auf Radon zurückgeführt werden.

Was ist Radon?

Radon gehört neben Helium, Neon, Argon, Krypton und Xenon zu den sechs natürlichen Edelgasen auf der Erde. Als Edelgas ist es per definitionem bindungsunfähig. Als radioaktives Gas nimmt Radon an radioaktiven Zerfallsprozessen teil. Es entsteht neben Thoron und Actinon aus Uran und Radion. Während Thoron und Actinon allerdings schnell zerfallen und für den Menschen ungefährlich sind, wirkt Radon durch seine Alphastrahlung, eine Art von ionisierender Strahlung, auf den Menschen ein. Durch die Krafteinwirkung der Radon Strahlung werden Elektronen aus der Hülle von Atomen oder Molekülen herausgeschlagen.

Warum ist Radon gefährlich?

Die Alphastrahlung besteht aus jeweils zwei Protonen und Neutronen. Sie weist innerhalb der ionisierenden Strahlung eine geringe Eindringtiefe, aber hohe Strahlungsintensität auf. Dadurch ist Radon beim normalen Hautkontakt ungefährlich, weil es nicht tief genug in die menschliche Haut eindringen kann. Die Gefahr wird erst akut, wenn Radon in das empfindliche Lungengewebe einsickert. Während der Zellproliferation kann das radioaktive Edelgas beim Zerfallsprozess die DNS im Lungengewebe verändern und dadurch Lungenkrebs auslösen. Schon 100 Becquerel pro Quadratmeter reichen aus, um die Gefahr für Lungenkrebs auf etwa 16 % zu erhöhen. Danach steigt das Wachstum linear an, das heißt, die Gefahr für Lungenkrebs steigt bei 200 Bc/m³ auf 32 %, bei 300 Bc/m³ auf 48 % usw.

Wie kommt man mit Radon in Kontakt?

Radon ist ein natürliches Edelgas, mit dem jeder Mensch immer in Berührung ist. Wissenschaftlich wird derzeit untersucht, ob das Radon sogar einen Beitrag für die menschliche Evolution geleistet habe, weil manche durch Radon ausgelöste Mutationen sich als vorteilhaft für den Menschen erwiesen hätten. Trotzdem verflüchtigen sich die Radionuklide im Kontakt mit der Außenluft und sind in den geringen Konzentrationen ungefährlich.

Gefährlich wird es erst, wenn sich das Radon in geschlossenen Räumen ansammelt. In Gebäuden dringt es vor allem durch die Gesteinsschichten in den Keller. Da es als schwerstes der Edelgase etwa siebenmal so schwer wie Luft ist, steigt es vom Keller aus nur langsam in die oberen Etagen. Dieser Prozess kann allerdings durch den Kamineffekt beschleunigt werden. Dabei handelt es sich um eine durch Unterdruck verursache Wärmeströmung, die vor allem in hohen Gebäuden zur Geltung kommt.

Wie kann man sich schützen?

Die WHO hat das Problem Radon längst erkannt und empfiehlt, dafür Sorge zu tragen, dass die Radonkonzentration in Gebäuden in keinem Wohnbereich den Wert von 100 Bc/m³ überschreitet. In Deutschland liegt das gesetzlich vorgeschriebene Limit aus Rücksicht auf die Bauwirtschaft bei 300 Bc/m³. Erst ab diesem Schwellwert ist die Bauwirtschaft zu Schutzmaßnahmen wie eine besonders massive Verdichtung des Gebäudes verpflichtet. Die Radonkarte, die nach systematischen Messungen zwischen 1992 und 2003 vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) durchgeführt wurde, liefert erste Orientierungen, in welchen Regionen die Radonbelastung besonders hoch ist.