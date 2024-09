Umfrage Regelschmerzen: Frauen spüren Druck, funktionieren zu müssen

Mit Wärmflasche und ohne Termine und Verpflichtungen: Viele Frauen erleben jeden Monat Tage, an denen sie sich gern aufs Sofa verkrümeln würden, weil Regelschmerzen sie plagen. Zwei Drittel der menstruierenden Frauen gaben in einer Forsa-Befragung im Auftrag des AOK-Bundesverbandes an, von Krämpfen und Co. betroffen zu sein.