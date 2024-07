Urlaub Reisekrankheit: Was bei Übelkeit und anderen Beschwerden hilft

Der umgangssprachliche Name „Reisekrankheit“ klingt sehr ernst, ist aber nicht ganz korrekt. Es ist keine Erkrankung, die dahinter steckt. Mediziner verwenden für die Beschwerden den Ausdruck „Kinetose“ und bezeichnen damit eine körperliche Reaktion, die durch Bewegung in Fahrzeugen ausgelöst wird. Die Reisekrankheit tritt auf, wenn die Sinneseindrücke nicht mit den äußeren Bewegungen im Einklang stehen. Im Englischen spricht man von „Motion Sickness“, also wörtlich übersetzt von einer Bewegungsübelkeit.