Urlaub : Reisekrankheit: Was bei Übelkeit und anderen Beschwerden hilft

Reisekrankheit: Was bei Übelkeit und anderen Beschwerden hilft

Bei längeren Fahrten kann jeden eine plötzliche Übelkeit erwischen. Woher kommen die Beschwerden, die als Reisekrankheit bezeichnet werden? Und was kann man dagegen tun?

Wie deutlich die Symptome sind, ist ganz unterschiedlich. Es muss nicht zu den schlimmsten Beschwerden kommen. Bei der Fahrt in den Urlaub kann die Reisekrankheit aber prinzipiell jeden Treffen. Kinder bekommen sie bloß häufiger als Erwachsene.

Ist die Reisekrankheit eine echte Krankheit?

Der umgangssprachliche Name „Reisekrankheit“ klingt sehr ernst, ist aber nicht ganz korrekt. Es ist keine Erkrankung, die dahinter steckt. Mediziner verwenden für die Beschwerden den Ausdruck „Kinetose“ und bezeichnen damit eine körperliche Reaktion, die durch Bewegung in Fahrzeugen ausgelöst wird. Die Reisekrankheit tritt auf, wenn die Sinneseindrücke nicht mit den äußeren Bewegungen im Einklang stehen. Im Englischen spricht man von „Motion Sickness“, also wörtlich übersetzt von einer Bewegungsübelkeit.