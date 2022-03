Schlafstörung : Restless-Legs-Syndrom kommt auch bei Kindern vor

Köln Ein Brennen oder Jucken, das erst weggeht, wenn man die Beine bewegt: Mit dem Restless-Legs-Syndrom fällt das Einschlafen schwer. Auch Kinder können betroffen sein.

„Kinder entwickeln abends, wenn sie sich ins Bett legen, diffuse unklare Missempfindungen meist tief in den Beinen, die sie unter anderem als Brennen, Jucken, Brummen oder 'Cola in den Beinen' beschreiben“, so der Kinderarzt Ulrich Fegeler vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Mit dem Bewegen der Beine klingt das unangenehme Empfinden in den Beinen ab.