Herumtollen trotz Entzündung Rheuma bei Kindern oft schwer erkennbar FOTO: Prof. Kirsten Minden

Auch Kinder können an Rheuma erkranken - das zu erkennen ist aber gar nicht so leicht. „Kindern merkt man Rheuma nicht immer gleich an. Viele springen, laufen, spielen trotz entzündeter Gelenke“, sagt die Rheumatologin Prof. Kirsten Minden von der Charité Universitätsmedizin Berlin. dpa