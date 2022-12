Ohne Sauerstoff, keine Energie : Richtig atmen - und so die Leistung beim Sport steigern?

Richtig atmen - und so die Leistung beim Sport steigern?

Beim Joggen den Atem künstlich an die Schritte anpassen? Das muss gar nicht sein. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Köln/Saarbrücken Atmen bekommt unser Körper ganz alleine hin. Sich damit zu beschäftigen, lohnt sich trotzdem. Ob in Brust oder Bauch, durch die Nase oder den Mund: Das macht gerade beim Sport einen Unterschied.

Ein und aus: Denken wir nicht darüber nach, klappt das Atmen ganz automatisch. Auch wenn der Körper mehr Sauerstoff braucht - etwa weil wir uns beim Sport auspowern - passt sich die Atemfrequenz an.

„Das ist ein lebenswichtiger Vorgang, der zunächst einmal unbewusst abläuft“, sagt Barbara Nützel, Dozentin an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. So stellt der Körper sicher, nicht in eine Sauerstoffschuld zu rutschen. Denn den Sauerstoff brauchen unsere Zellen, damit sie Energie gewinnen können.