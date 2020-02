Risikofaktoren frühzeitig erkennen : Ein Herzinfarkt kann viele Gründe haben

Herzinfarkte zählen zu den häufigsten Todesursachen in den wohlhabenden Industrienationen der Welt. Fast jeder Deutsche hatte bereits einen Fall in der Familie, im Bekanntenkreis oder war sogar selbst betroffen. Obwohl die Krankheit selbst recht gut erforscht ist, gibt es hinsichtlich der Ursachen noch viel Klärungsbedarf. Einige der bekannten Risikofaktoren können jedoch frühzeitig im Keim erstickt werden.

Das Herz zählt zu den wichtigsten Muskeln unseres Körpers. Mit jedem Schlag versorgt es unsere Muskeln und unser Gehirn mit Blut. Dies ist wichtig, da auf diese Weise gewährleistet wird, dass Muskeln und Organe ausreichend Sauerstoff erhalten. Weil das Herz aber selbst ein Muskel ist, muss es ebenfalls mit sauerstoffreichem Blut versorgt werden. Dies geschieht über die Herzkranzgefäße. Sind sie verstopft, kann eine Durchblutungsstörung die Folge sein, die dann im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt führt. Der Mediziner spricht auch vom Myokardinfarkt. Betroffene Männer spüren bei einem Infarkt einen stechenden Schmerz im Brustbereich , der über die gesamte linke Seite des Körpers ausstrahlen kann. Bei Frauen sind die Anzeichen hingegen subtiler - bei ihnen äußert sich ein anbahnender Infarkt durch Brust-, Bauch- oder Nackenschmerzen. Oft kommen Übelkeit und Erbrechen hinzu. Jetzt zählt jede Sekunde: Bekommen Betroffene nicht innerhalb weniger Minuten Hilfe, führt die Krankheit in 30 Prozent der Fälle zum Tod.

Ein erhöhter beruflicher oder privater Stresslevel ist einer der großen Risikofaktoren für einen Herzinfarkt. Oft arbeiten die Betroffenen sehr viel, während Schlaf und Regenerationsphasen zu kurz kommen. Folglich wird das Herz über einen längeren Zeitraum hinweg stark beansprucht. Häufig treten Infarkte aber auch im Zusammenhang mit plötzlich auftretenden Stressphasen auf, die zu starken Blutdruckschwankungen führen. Daher sollten solche Situationen unbedingt vermieden werden. Erholungsphasen können als feste Bestandteile in den beruflichen und privaten Alltag eingebaut werden. Das bedeutet nicht, dass man in diesen Phasen unbedingt schlafen muss. Auch regelmäßige Spaziergänge können das Herzinfarkt-Risiko signifikant minimieren, da derlei Aktivitäten den Blutdruck senken.

Die richtige Ernährung ist ein wichtiger Faktor bei der Behandlung, aber auch bei der Vorbeugung von unterschiedlichen Erkrankungen . Wer sich gesund ernährt, der schließt gleich mehrere Risikofaktoren für Herzinfarkte aus. Dazu zählt in erster Linie das Übergewicht. Schon ein paar Pfunde zu viel erhöhen die Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung des Herzens. Hier gilt es, früh entgegenzuwirken. Auch eine besonders fleisch- und fettlastige Ernährung ist natürlich nicht von Vorteil. Doch auch der Konsum von Zucker ist ein sehr wichtiger Faktor: Diabetes mellitus ist eine häufige Vorerkrankung bei Herzinfarkt-Patienten. Empfehlenswert sind ballaststoffreiche Lebensmittel ohne viel Fett und Zucker. Übrigens ist auch Salz nur in Maßen empfehlenswert. Ideal sind Kartoffeln und anderes Gemüse, Dinkel- oder Vollkornbrot und Fisch.

Zu den bekanntesten Risikofaktoren für Herzinfarkte zählt natürlich das Rauchen. Aber es gibt noch viele weitere mögliche Ursachen, die weniger offensichtlich sind. Eine davon ist mangelnde Mundhygiene. Denn vor allem durch Plaque und Parodontitis sammeln sich an den Zähnen und im Zahnfleisch zahlreiche Bakterien an. Sie sorgen für kleine Infektionen, die das Risiko eines Herzinfarkts erhöhen. Daher ist es empfehlenswert, bereits in jüngeren Jahren einmal jährlich eine umfangreiche professionelle Reinigung der Zahnfleischtaschen vornehmen zu lassen.