Covid-19-Wochenbericht : RKI: Verstärkt Empfehlungen zum Infektionsschutz einhalten

🆕#Wochenbericht des #RKI ist da.



📈7-Tage-Inzidenz stieg in Kalenderwoche (KW) 23 im Vergleich zur Vorwoche weiter deutlich an (34%). Zahl der übermittelten Infektionen ist in der letzten Woche um ~80.000 Fälle im Vergleich zur Vorwoche gestiegen.



➡️https://t.co/eqtddlX7Na pic.twitter.com/eWkjd9BHNq