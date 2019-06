Studie : Saunagang ist genauso belastend wie Sport

Halle Ein Saunagang ist für den Körper zunächst einmal eine Belastung. Wie eine Studie von Forschern der Universität Halle-Wittenberg zeigt, erreichen Saunagänger in etwa die gleichen Blutdruck- und Herzfrequenzwerte wie Freizeitsportler nach einem moderaten Training.

Wer fit genug für Sport in Maßen ist, kann daher in der Regel auch unbesorgt in die Sauna gehen. Denn der Körper profitiert davon: Regelmäßige Saunabesuche sind nicht nur ähnlich anstrengend wie Sport, sie haben auch ähnlich positive Langfrist-Effekte, für das Herz-Kreislauf-System zum Beispiel. Einzige Ausnahme: Beim Abnehmen hilft die Sauna nicht, dafür fehlt es an Muskelaktivität. Denn der Körper verliert durch das Schwitzen zwar Gewicht. Ursache dafür ist aber ein Flüssigkeitsverlust, den man nach der Sauna wieder ausgleichen sollte.