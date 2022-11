Telefonaktion : Was hilft bei Schluckstörungen?

Was hilft bei Schluckstörungen?

Trier Heute von 17 bis 19 Uhr TV-Telefonaktion mit Fachärzten und einer Logopädin.

Viele Menschen leiden an einer Schluckstörung oder, wie Fachleute sagen, an einer Dysphagie. Verschiedene Erkrankungen können Schluckstörungen verursachen: Neurologische, wie Schlaganfall, Demenz oder Parkinson, sind die häufigsten Ursachen. Auch bei Multipler Sklerose oder Problemen an der Halswirbelsäule können Schluckstörungen auftreten sowie bei psychischen Erkrankungen, um nur einige der Auslöser zu nennen.