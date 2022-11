Hebamme klärt auf : Schwanger Skifahren - geht das?

Garmisch-Partenkirchen Mit Babybauch auf die Piste, das hört sich erstmal riskant an. Doch ausgeschlossen ist das nicht. Es kommt auf die Umstände an.

„Ich kann jede schwangere, sportliche Frau verstehen, die auf ihren Sport nicht verzichten will - sie ist ja nicht krank“, sagt Heitmann. Zugleich macht sie klar: Es kommt auf die einzelne Frau an.

Im Gegenteil, ist eine Frau immer schon in dem Sport zuhause, würde ich sagen: Es ist gesund für sie, weiter aktiv zu sein. Solchen Frauen empfehle ich das auch in meiner Beratung, wenn nichts Gesundheitliches dagegen spricht.

Wohnt man etwa in Berlin oder Dortmund und fährt nur einmal im Jahr in den Winterurlaub in die Berge, würde ich dagegen eher zur Vorsicht raten. Vielleicht nimmt man sich erstmal eine Skilehrerin oder einen Skilehrer und erklärt die eigene Situation. Dann kann man vielleicht stürzen üben und danach in deren Begleitung im Skigebiet fahren.