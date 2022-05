Studie : Sexuelle Erregung lässt sich im Atem nachweisen

Mainz Der emotionale Zustand verändert unseren Atem: Wir kommunizieren also auch mit der Luft, die wir ausatmen und geben so indirekt Signale ab. Bei einem Versuch waren vor allem Männer messbar.

Forscher hatten Probanden verschiedene Filmclips - darunter auch einen Erotikfilm - gucken lassen und analysierten dabei deren Atem, heißt es in einer Mitteilung des Max-Planck-Instituts für Chemie (MPIC) in Mainz.

Die im Fachblatt „Scientific Reports“ publizierten Ergebnisse könnten helfen, sexuelle Funktionsstörungen besser zu bewerten, hieß es. Allerdings haben an der Studie nur 24 Männer und Frauen mitgemacht. „Um die Aussagekraft insgesamt zu erhöhen, möchten wir die Studie mit einer größeren Zahl an Probanden wiederholen“, sagt Giovanni Pugliese, Forscher beim MPIC.

Ergebnisse sind bei Männern deutlicher messbar

Die zwölf Frauen und zwölf Männer sahen sich im Research Laboratory on Human Sexuality, kurz SexLab, an der Universität Porto in zufälliger Reihenfolge verschiedene zehnminütige Filmclips an: eine Natur-Reisedokumentation, einen Horrorfilm, ein Fußballspiel und einen Erotikfilm.