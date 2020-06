Tag der Sehbehinderten : Smartphone und Mini-Kamera: Wie Technik Blinden hilft

Berlin Farblich passende Kleidung zusammenstellen. Den Weg durch die Stadt finden. Dinge, die für Sehende selbstverständlich sind, waren für Blinde und Sehbehinderte lange nur schwierig machbar. Inzwischen erleichtern Smartphones und Tablets ihnen den Alltag immens.

Dank der Voice-Over-Technologie von Apple liest das Handy Scharbach alles vor, was er auf dem Display berührt. Android-Nutzer kennen die Funktion als „Talkback“. „Man ist viel selbstständiger, das mobile Internet hat die Möglichkeiten noch einmal deutlich erweitert“, sagt Scharbach im Vorfeld des Tags der Sehbehinderten am 6. Juni.

„Smartphones und Tablets bieten inzwischen irrsinnige Möglichkeiten und ihr zunehmender Einsatz in Alltag und Beruf kann zusätzliche teure Hilfsmittel ersparen“, berichtet auch Klaus Rohrschneider. Er ist Landesarzt für Blinde und Sehbehinderte in Baden-Württemberg und leitet an der Augenklinik der Universität Heidelberg die größte Sehbehindertenambulanz in Deutschland. Der Augenarzt beschäftigt sich seit Jahren mit technischen Hilfsmitteln und kennt die Vor- und Nachteile der einzelnen Geräte.